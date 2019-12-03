Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ve Güney ilçelerinde de vahşi depolamaya son vereceği Katı Atık Aktarma İstasyonu projesinde sona geldi. Proje ile 2 ilçeden toplanan günlük 50 ton atığın vahşi depolanmasına son verilecek. Yaklaşık 7 bin metrekare büyüklüğündeki alanda inşa edilen katı atık aktarma istasyonu ile 2 ilçeden toplanan evsel katı atıklar küçük araçlardan büyük araçlara aktarılarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'ne taşınacak. Burada atık piller geçici olarak depolanacak ambalaj atıkları ise ekonomiye kazandırılacak.
İki ilçe daha vahşi depolamadan kurtuluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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