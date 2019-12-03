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İki ilçe daha vahşi depolamadan kurtuluyor

İki ilçe daha vahşi depolamadan kurtuluyor
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ve Güney ilçelerinde de vahşi depolamaya son vereceği Katı Atık Aktarma İstasyonu projesinde sona geldi. Proje ile 2 ilçeden toplanan günlük 50 ton atığın vahşi depolanmasına son verilecek. Yaklaşık 7 bin metrekare büyüklüğündeki alanda inşa edilen katı atık aktarma istasyonu ile 2 ilçeden toplanan evsel katı atıklar küçük araçlardan büyük araçlara aktarılarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'ne taşınacak. Burada atık piller geçici olarak depolanacak ambalaj atıkları ise ekonomiye kazandırılacak.

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