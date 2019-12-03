Türkiye’nin önemli isimlerini resmediyor

Denizlili Baha Erdoğan, hiçbir eğitim almadan kendi çabasıyla resim yapmayı öğrendi. 20 yıldır kırtasiyecilik yapan Erdoğan, 4. sergisini açmayı planlıyor. 44 yaşındaki Baha Erdoğan, Şair Mehmet Akif Ersoy'dan Vali Recep Yazıcıoğlu'na kadar yaklaşık 50 ünlü kişinin kara kalem portresini yaptı.
SEBAHATTİN ALP
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