Bozkurt’ta silah operasyonu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Bozkurt ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon yaptı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 94 tabanca, 27 av tüfeği, 24 kurusıkı tabanca, 2 bin adet tabanca fişeği, 20 adet kurusıkı tabanca ve av tüfeği gövdesi ile silah namlu değişimi ve onarımında kullanılan muhtelif aletler ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli S.G, V.F, K.T. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

SEBAHATTİN ALP