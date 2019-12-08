2 arkadaşının uyurken boğazını kesti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklı mahallesinde Afgan uyruklu Nazari, aynı evde kaldıkları 2 Afgan arkadaşını uyurken bıçakladı ve boğazlarını keserek öldürdü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 arkadaşını boğazından bıçakla keserek öldüren Afgan uyruklu Daşmurat Nazari, polis merkezine giderek cinayetleri işlediğini itiraf etti. Nazari, polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede cezaevine gönderildi. Korkunç olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklı mahallesinde meydana geldi. Taşmurat Nazari isimli Afgan uyruklu şahıs, birlikte kaldığı Afgan uyruklu iki arkadaşını uyudukları sırada bıçaklayarak ve boğazlarını keserek feci şekilde öldürüldü. Nazari, cesetlerin başında birkaç saat geçirdikten sonra polis karakoluna giderek teslim oldu ve cinayetleri işlediğini itiraf etti.

KİMLİKLERİ BELLİ DEĞİL

Zanlıyla birlikte olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede üzerlerinden kimlik çıkmayan iki yabancı uyruklu şahsın bıçakla boğazlarının kesilerek ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, Daşmurat Nazari'nin sorgusunun ardından adliyeye gönderildiği bildirildi.

Cinayetleri neden işlediği öğrenilemeyen cani adam, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şahısların cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Daşmurat Nazari'nin cinayetten sonra evden çıkarak polis merkezine doğru gitmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın yaşandığı evdeki kişilerin oturma izninin bulunup bulunmadığı, cinayetin neden işlendiği ise polis ekiplerince araştırılıyor. Katil zanlısı Nazari'nin, öldürdüğü 2 Afgan ile aynı evde yaşadıkları öğrenildi.