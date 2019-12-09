Denizli'de 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Denizli'de akaryakıt kaçaklığına darbe vuruldu. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler arama yaptıkları tankerde kaçak akaryakıt ele geçirirken, bir kişiyi ise gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, aldığı bir istihbaratı değerlendirerek plakasını önceden belirledikleri bir tankerde arama yaptı. 27 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan tankerde 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilirken, operasyon sonrası bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.