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'de biri 88 yaşında, 4 kadının hayali gerçek oldu

Denizli'de biri 88 yaşında, 4 kadının gelinlik hayali gerçek oldu

10.12.2019, 09:59

'nin Babadağ ilçesinde, 2'si , 1'i zihinsel, biri de 88 yaşında işitme engelli olan 4 kadın, temsili düğünde hayal ettikleri gelinlikleri giydi.

Babadağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, down sendromlu Esma Yüksel (31) ve Vildan Karnak (33) ile zihinsel engelli Sema Avcı'nın (51) gelinlik giyme isteği üzerine özel bir etkinlik düzenlendi.

Gelinlik hayali bulunan engelli bireyler için ilçedeki gelenek ve göreneklere göre düğün organize edildi. Kız alma, konvoy, kına ve takı töreni yapıldı. Huzurevinin salonunda eğlence düzenlendi. Etkinlikte 3 kadın huzurevi personeli ise, erkek kılığına girerek, gelinlerin kavalyeliğini üstlendi.

Temsili düğünde pasta kesen engelli bireyler, müzik eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. Babadağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 yıldır kalan işitme engelli 88 yaşındaki Emine Kurşuncu da temsili düğünü izlemek için geceye katıldı.

Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Kurşuncu, düğünden oldukça etkilendi. Kurşuncu, yetkililere işaret diliyle, kendisinin hiç düğün mutluluğu yaşamadığını, ölmeden gelinlik giymek istediğini anlattı. Bunun üzerine Kurşuncu'nun gelinlik giymesi sağlandı. Kısa sürede temin edilen gelinliği giyen Kurşuncu, hayatında ilk kez gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.

DHA

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