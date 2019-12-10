Denizli’de mültecilere yönelik operasyon: 65 gözaltı

Denizli’de polis tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, yanlarında kimlik, pasaport ve oturma izni olmayan çoğunluğu Afganistan uyruklu 65 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleştirildi.