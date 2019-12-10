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’de mültecilere yönelik operasyon: 65 gözaltı

Denizli’de mültecilere yönelik operasyon: 65 gözaltı

10.12.2019, 10:24

’de polis tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, yanlarında kimlik, pasaport ve oturma izni olmayan çoğunluğu uyruklu 65 kişi gözaltına alındı.

Operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleştirildi.

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