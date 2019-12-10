Denizli'de yalnız ölüm!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ayşe Çılkın (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Düşme sonucu başından yaralanıp hayatını kaybettiği değerlendirilen Çılkın'ın cesedine otopsi yapılacak.
Muratdede Mahallesi 201 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ayşe Çılkın'dan haber alamayan yakınları, saat 12.00 sıralarında evine gitti.
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