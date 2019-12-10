  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli'de yalnız ölüm!

'de yalnız ölüm!

Denizli'de yalnız ölüm!

10.12.2019, 14:58

'nin ilçesinde Ayşe Çılkın (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Düşme sonucu başından yaralanıp hayatını kaybettiği değerlendirilen Çılkın'ın cesedine otopsi yapılacak.

Muratdede Mahallesi 201 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ayşe Çılkın'dan haber alamayan yakınları, saat 12.00 sıralarında evine gitti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de yalnız ölüm! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN