Pamukkale'ye ziyaretçi akını

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Pamukkale'yi bu yıl 11 ayda 2 milyon 496 bin 652 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerden 156 bin 123'ü sıcak hava balon turuna katılarak Pamukkale'yi gökyüzünden izleme fırsatı buldu

Dünyaca ünlü Pamukkale'yi ocak-kasım döneminde 2 milyon 496 bin 652 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle yılın her mevsiminde ilgi gören Pamukkale, 2019'u yoğun geçirdi.

Dünyanın dört bir yanından gelen yabancılara tatili fırsat bilen yerli turistler de eklenince, zaman zaman adeta bölgede adım atacak yer kalmadı.

Tarihi ve kültürel kalıntılarıyla turistleri adeta geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan uygarlığın izlerine götüren Pamukkale, bu yıl ziyaretçi bakımından altın yıllarından birisini yaşadı.

Misafirler beyaz travertenlerde yürüdü, termal sulara girerek şifa arayıp, sıcak hava balon ve paraşüt turları sayesinde bölgenin eşsiz güzelliklerini havadan görme şansını yakaladı. Birçok turist "Kleopatra Havuzu" olarak da bilinen antik havuzda keyifli zaman geçirdi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de bu yılın 11 aylık döneminde 156 bin 123 turist sıcak hava balon turuna katıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Pamukkale'ye bu yıl ocak ayında 60 bin 152, şubatta 72 bin 55, martta 137 bin 566, nisanda 150 bin 113, mayısta 237 bin 121, haziranda 300 bin 14, temmuzda 370 bin 26, ağustosta 405 bin 20, eylülde 340 bin 587 ve kasımda 139 bin 500 giriş yapıldı. Böylece yılın 11 aylık dilimindeki ziyaretçi sayısı 2 milyon 496 bin 652'ye ulaştı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2012 yılında 1 milyon 612 bin, 2013'te 1 milyon 699 bin, 2014'te 1 milyon 875 bin, 2015'te 1 milyon 710 bin, 2016'da 965 bin 123, 2017'de 1 milyon 524 bin, 2018'de 2 milyon 128 bin turist ziyaret etmişti.

"GEÇMİŞE YOLCULUK YAPMA ŞANSI BULDULAR"

TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, yaptığı açıklamada, Pamukkale'ye gelen konukların beyaz cennetin eşsiz güzellikteki manzarasına hayran kaldıklarını söyledi.

Travertenlerdeki termal suda yürüyerek buradaki güzelliği yaşama şansını bulan ziyaretçilerin dünyanın dört bir tarafından Pamukkale'ye akın ettiğini belirten Köseoğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılı Pamukkale için adeta pırlanta bir yıl oldu. Geçen yıllarda baktığımızda ziyaretçi sayısında inanılmaz bir artış var. Beyaz cenneti görmeye gelenler antik havuzdaki tarihi sütunlar arasında geçmişe yolculuk yapma şansını buldu. 2012'de 1 milyon 612 bin turist gelirken biz bu sayının bu yıl büyük oranda arttığını görmekteyiz. Yıl sonu ziyaretçi sayımızı 2 milyon 600 bin kişi olarak tahmin ediyoruz."

Köseoğlu, yeni yılın ilk günlerinden itibaren ziyaretçiler bölgede misafir etmek için sabırsızlandıklarını ve sayıların her yıl üzerine eklenerek artacağını sözlerine ekledi.

Pamukkale ören yerinde son 5 yılın 11 ve 12 aylık ziyaretçi sayıları şöyle:

Dönem 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 45.327 32.321 31.167 62.395 60.152 Şubat 52.957 44.295 63.510 63.254 72.055 Mart 64.028 56.683 49.542 90.335 137.566 Nisan 118.885 74.470 90.280 144.000 150.113 Mayıs 200.981 112.481 153.792 197.000 237.121 Haziran 196.631 85.637 146.852 222.292 300.014 Temmuz 257.695 134.019 235.004 318.214 370.026 Ağustos 296.101 148.658 270.508 372.661 405.020 Eylül 216.149 121.557 206.192 276.500 340.587 Ekim 132.335 79.810 137.537 198.000 284.498 Kasım 84.489 43.324 75.981 99.520 139.500 Aralık 44.606 31.868 64.415 84.709 * Toplam 1 milyon 710 bin 094 965 bin 123 1 milyon 524 bin 780 2 milyon 128 bin 880 2 milyon 496 bin 652

*Beklenen: 150 binAA