  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme

Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme

Denizli Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme

12.12.2019, 17:46

Büyükşehir Belediyesi,   'ın 'komedyen' adını verdiği koli bandıyla duvara bantlanmış muzunun 120 bin dolara satılmasına resmi Twitter hesabından esprili bir gönderme yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin duvardaki banttan kaçan Denizli horozu paylaşımı, beğeni topladı

Türkiye'deki bazı belediyelerin, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan 'Komedyen' adlı eserine yaptığı esprili gönderme akımına Denizli Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Bazı belediyelerin, şehirlerinin kendine has lezzetlerini Cattelan'ın eserine benzeterek, koli bandıyla duvara yapıştırmasının aksine Denizli Büyükşehir Belediyesi, farklı bir yaklaşımla gülümsetti. Belediyenin, "#DenizliHorozu biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi… Paha biçilemedi' şeklindeki mesajla paylaştığı, duvardaki banttan kaçan Denizli horozunun resmi, çok sayıda beğeni topladı.

DHA

David Datuna, duvara bantlanmış 120 bin dolarlık muzu yedi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN