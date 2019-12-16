Denizli’de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. 9-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda farklı adreslere yapılan baskın ve kontrollerde 130 litre ile 105 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

IHA