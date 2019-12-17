Denizlispor’un, Trabzonspor’u 2-1 yendiği maçın ardından karşılaşmayı izlemeye giden Denizlisporlu taraftarlar, dönüşte araçları bozulunca yolda kaldı. Taraftarlar, soğuk havada üşümemek için Giresun Bulancak Devlet Hastanesi'ne sığındı.
Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Takımlarını desteklemek için Trabzon'a giden Denizlisporlu taraftarlar, müsabakanın ardından dönüş yoluna geçti.
Trabzonspor maçından dönen Denizlispor taraftarları, Giresun Bulancak Devlet Hastanesi'ne sığındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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