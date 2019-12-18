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’de balkonlar daha genis olacak

Denizli’de balkonlar daha genis olacak
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın önerisiyle Büyükşehir Belediye Meclisi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde vatandaşları rahatlatacak bir değişikliğe imza atıldı. Aralık ayı meclis oturumunda kabul edilerek yürürlüğe giren düzenleme ile Denizli il sınırları içerisinde yer alan yapılardaki balkonların metrekaresi artırıldı. Başkan Zolan, "Net alanının yüzde 10'undan fazla balkon yapılamayacağı maddesi Denizli'yi çok etkileyen bir maddeydi. Almış olduğumuz karar ile bunu yüzde 20'ye artırmış oluyoruz" dedi.

■ HASAN DURNA
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