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'den 'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! Denizli'de okullar tatil mi?

Meteoroloji'den Denizli'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! Denizli'de okullar tatil mi?

23.12.2019, 12:02

'de yaşanan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası 'okullar tatil mi?' sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. 'den Denizli'ye uyarı geldi. Peki bugün Denizli'de hava nasıl olacak? Denizli'de okullar tatil mi? İşte 23 Aralık Pazartesi raporu...

Denizli'de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hakimiyetini sürdürüyor. Yaşanan hava şartlarından dolayı binlerce öğrenci Denizli'de okullar tatil mi? sorusunun yanıtını arıyor. Peki Denizli'de bugün hava nasıl olacak? Denizli'de okullar tatil mi? İşte 23 Aralık Pazartesi Denizli hava durumu...

DENİZLİ'DE BUGÜN HAVA NASIL?

Ege'de bugün parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Denizli'de havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'de yaşanan hava şartları sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak valilikten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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