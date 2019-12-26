  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli Pamukkale'de emekli bankacı evinde ölü bulundu

Pamukkale'de emekli bankacı evinde ölü bulundu

Denizli Pamukkale'de emekli bankacı evinde ölü bulundu

26.12.2019, 19:06

'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Ünalmış'ın, düşme sonucu başını yere çarptığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan emekli bankacı Nuray Ünalmış'tan (64) 3 gündür haber alamayan yakınları, Pelitlibağ Mahallesi'ndeki evinin zilini çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ünalmış'ı salonda hareketsiz halde yerde buldu.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Ünalmış'ın, düşme sonucu başını yere çarptığı tespit edildi.

Ünalmış'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli Pamukkale'de emekli bankacı evinde ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN