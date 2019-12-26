Denizli’de fatura ağır

Denizli Büyükşehir Belediyesi hızı 80 km'yi bulunan fırtınalı gecenin ağır bilançosunu açıklandı. Ekiplerin 38 olaya müdahale ettiği fırtınalı gece ve sabahında 2 ev ve 2 aracın yandığı, 3 ayrı bölgede 7 kişinin mahsur kaldığı ortaya çıktı. İnsanları uykusuz bırakan fırtınanın saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreye ulaştığı kayıtlara geçti.

SEBAHATTİN ALP