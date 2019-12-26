İğrenç olay 12 yaşındaki öğrencinin pencereden attığı notla ortaya çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, kaldığı bir vakfa ait özel yurttaki eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Eğitmen Emre T. polis tarafından gözaltına alınırken, olayı gizlediği ileri sürülen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Çivril'de ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi M.S., 24 Aralık'ta kaldığı bir vakfa ait özel yurtta eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığını, intihar etmeyi düşündüğünü belirten bir not yazıp sınıfının penceresinden attı. Notu diğer öğrenciler bulup okul yönetimine ulaştırdı. Okul yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) Cumhuriyet Savcısı, psikolog ve avukat eşliğinde M.S.'nin ifadesine başvuruldu.

M.S. ifadesinde ilk olarak kendi ailesinden bahsetti. Annesiyle babasının ayrıldığını, babasının üvey annesiyle Denizli'de yaşadığını belirten M.S., evde bir olay yaşandığında babasının kendisini dövdüğünü söyledi. Ardından ifadesinde kaldığı yurtta başından geçen nitelikli cinsel istismar olayına değinen M.S., "İlk istismar haziran ayında yaşandı. Yurtta eğitmen olan Emre T., bodrum kattaki personel odasında bana cinsel istismarda bulundu. Emre T.'nin istismarı revirde, çatı katında ve yatakhanede de devam etti. Bu yaşananları kimseye anlatmamam konusunda beni uyardı. Ancak yurt müdürü Murat Ç.'ye yaşadıklarımı anlattım. Emre T., yurttan gönderildi. Pencereden attığım notumda başımdan geçenleri anlattım. 'Kendimi ağaca asmak istiyorum, ölmek istiyorum' diye yazdım. Emre T., her zaman bana şiddet uyguluyordu, bana terlik atıyordu" dedi.

M.S., Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Soruşturma kapsamında Emre T., polis tarafından gözaltına alındı. Olayları gizlediği iddia edilen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

M.S. isimli erkek çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili Valilik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Denizli'nin Çivril İlçesinde özel bir yurtta kalan 12 yaşındaki erkek öğrenciye, yurdun belletmeni tarafından cinsel istismar edildiği yönündeki haberlere ilişkin olarak kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan olay ile ilgili başlatılan 'Çocuğun cinsel istismarı' soruşturmasında mağdur çocuk M.S., Denizli Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmiştir. İddia edilen konu ile ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.