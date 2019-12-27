Denizli’de besihane cinayetinin korkunç detayları ortaya çıktı!

Denizli’de patronunu tüfekle öldüren 16 yaşındaki katil zanlısı A.Ç. isimli çoban, patronunun besihaneye alkollü geldiğini ve ‘kuzu neden öldü’ diyerek kendisine küfür edip tokat atması üzerine cinayeti işlediğini iddia etti.

Denizli'nin Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besihanesinde önceki gün patronu Fatih Kürşad Yağcı'yla (37) tartışan çoban A.Ç. (16), Yağcı'yı silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından patronunun 03 ABC 959 plakalı aracını alarak kaçan A.Ç., dün gece geç saatlerde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyündeki evinde jandarma tarafından yakalandı. A.Ç., ardından ifadesi alınmak üzere Çivril ilçesine getirildi. Buradaki sorgusunda cinayetin detaylarını A.Ç., büyük bir soğukkanlılıkla anlattı.