Kahraman Mehmetçiğin yüreğini ısıttılar

Denizli Büyükşehir Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi’nde buluşan kadınlar, sınırda vatan görevini yapan kahraman askerler için boyunluk ördüler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde bir araya gelen kadınlar Mehmetçik için yürekleri ısıtan bir hediye hazırladı. Denizlili kadınların, binlerce kilometre uzaktaki sınırlarımızda, vatanı için canlarını siper eden kahraman Mehmetçik için ördüğü boyunlukların gönderilmesiyle ilgili program düzenlendi. Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin desteklediği Kültür Evi'ndeki programa, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı katıldı. Proje gönüllüsü Nazife Derici, sürekli bir araya geldikleri Gerzele El Becerileri ve Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nden daha çok kişiye ulaşabilmeyi amaçladıklarını belirterek, "Mehmetçiğimiz için boyunluk örmeye karar verdik ve böyle güzel bir proje gerçekleştirdik" dedi.



'ASKERİMİZİN YANINDAYIZ'



Kent Konseyi Başkanı Değirmenci ise, "Gerzele mahallesindeki kadınlarımız, kursiyerlerimiz ve Kent Konseyi Kadın Meclisimiz ile Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu gösteren bir organizasyonla bir aradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mehmetçiğimiz bilecek ki, Denizlili kadınlarımızın duaları onlarla birlikte olacak. Kar kış demeden ülkemizin bekası için sınırlarımızı koruyan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP