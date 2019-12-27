Kişisel verilerin kaydı için son gün 31 Aralık

Kişisel Verileri Koruma Derneği Başkanı avukat Senih Özay, fiziki ve dijital ortamda tutulan bilgilerin saklanmasıyla ilgili yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liranın üzerinde olan işletmelerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kaydolmaları için son tarihin 31 Aralık olduğu uyarısında bulundu.



KANUN ÇIKARILDI



Özay, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) için gerekli kayıt işlemlerini verilen süre içerisinde yaptırmayan firmalar, 20 bin ile 1.5 milyon lira arasında idari para cezası ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir" dedi. Türkiye'nin 2016 yılında ilk kurulan derneklerinden biri olan Kişisel Verileri Koruma Derneği'nin kurucu üyesi ve başkanı Özay, gelişen teknoloji ile birlikte kişisel verilerin, farklı uygulamalar ve sistemler aracılığıyla herkesin ulaşabileceği ve paylaşılabilir hale geldiğini vurguladı. Özay, kişisel verilerin korunmasının hem bireysel hem de kurumsal anlamda önemli olduğunu, 2016'da kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin koruması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi amacı ile KVKK'nın yürürlüğe girdiğini aktardı.

METİN BURMALI