Denizli Pamukkale'de patlama! Yaralılar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken, patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi'nde dört katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.