İkinci çocukları da SMA’ya yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Necati ve Ayten Yıldız çiftinin 2. çocukları Umut da, yaklaşık 7 ay önce nadir görülen SMA Tip1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yakalandı.

Çift, daha önce 2017 yılında aynı hastalıktan Yusuf isimli 23 aylık bebeklerini kaybetti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden alınan test ile 6.5 aylık bebeklerinin SMA hastası olduğunu öğrenen aile, aynı acıyı tekrar yaşamamak için bir an önce ilaç ve tedavi sürecinin başlanmasını istiyor.

'2 YAŞINI GÖRMESİ ZOR'

Necati ve Ayten Yıldız çiftinin, Doğukan (12) ve Zeynep (7) isimli iki çocuğu bulunuyor. İnşaat işçisi olan Baba Yıldız, imkansızlıklardan dolayı çocuğu için yardım bekliyor. Baba Necati Yıldız, SMA Tip 1 hastalığının bir tür kas hastalığı olduğunu ve zor bir durum olduğunu anlattı. Bir oğlunu bu hastalıktan dolayı kaybeden baba, çocuğunun ilacını alamazsa ve tedavisi düzgün bir şekilde olmazsa çocuğunun 2 yaşını görmesinin zor olduğunu ifade etti. Baba Yıldız, hastalığın sadece ilaçla tedavisinin bitmediği ve evde kullanılması gereken cihazların olduğunu ve bu cihazların herkesin alabileceği güçte cihazlar olmadığını belirterek, "Cihazlar, gerçekten maliyetli, masraflı. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.