Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, meslektaşı Hasan O. (40) ile borç- alacak yüzünden şantiyede kavga eden müteahhit Emrah G. (33), tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, 2 müteahhit gözaltına alındı.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde yapımı sürdürülen adliye ek binasının şantiyesinde meydana geldi.
Denizli'de müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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