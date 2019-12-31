Denizli'de müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, meslektaşı Hasan O. (40) ile borç- alacak yüzünden şantiyede kavga eden müteahhit Emrah G. (33), tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, 2 müteahhit gözaltına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde yapımı sürdürülen adliye ek binasının şantiyesinde meydana geldi.