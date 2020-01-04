‘Böyle duvarlar görmek istemiyoruz’

Denizli'nin farklı mahallelerinde bulunan trafo binalarının duvarları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyalarla boyandı, çeşitli yazılar ve sözler yazıldı. Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan boyalar mahalle sakinlerinin de tepkisini çekti. Özellikle sprey boyalarla trafo binalarının duvarlarının, bahçe duvarlarının ve hatta mezarlıkların duvarlarının bile boyandığını anlatan mahalle sakinleri, "Bu kötülüğü aklı başında insan yapmaz. Bu çocuk işine benziyor. Aydem trafoları yaptırıyor, boyatıyor bakımlarını yaptırıyor, birileri gelip duvarları boyuyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Sigarada olduğu gibi sprey boyalar da yaşı küçüklere satılmasın. Duvarlarımız ve mahallelerimiz rahat etsin. Mahallemizde duvarları karalanmış, çeşitli sözler yazılmış duvarlar görmek istemiyoruz. Yetkililerden de sprey boyalarla mahvedilen duvarların yeniden boyanıp temizlenmesini istiyoruz" dedi.