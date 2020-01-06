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'de kornadan rahatsız olan esnaftan ilginç afiş! Görenler fotoğrafını çekti

Denizli'de kornadan rahatsız olan esnaftan ilginç afiş! Görenler fotoğrafını çekti

06.01.2020, 13:53

'de, korna sesinden rahatsız olan esnaf Ahmet Altunal, farkındalık oluşturmak için iş yerinin bulunduğu caddeye 5 metre uzunluğunda yaptırdığı afişi görenler hayrete düştü. İlginç afiş, yoldan geçen sürücü ve yayaların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar afişin fotoğraflarını çekip, sosyal medyaya paylaştı.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'ndeki en işlek noktalardan 2. Ticari Yol Caddesi'nde telefon ve yedek parça ticareti yapan Ahmet Altunal (36), trafikte yükselen korna seslerinden rahatsız olunca çözüm aramaya başladı.

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