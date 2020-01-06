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'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı

Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı

06.01.2020, 09:41 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020,09:56

'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki kullanılmayan midibüs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kundaklandı. Alevlere teslim olan midibüs, metal yığınına döndü.

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