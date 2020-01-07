  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli'de korku dolu anlar! Mahallenin tüm çabalarına rağmen...

'de korku dolu anlar! Mahallenin tüm çabalarına rağmen...

Denizli'de korku dolu anlar! Mahallenin tüm çabalarına rağmen...

07.01.2020, 14:59

’de 4. katın balkonundan atlamaya çalışan genç kadını mahalle sakinleri, battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştı. Mahallenin tüm çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K., bahçeye düşerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yakını ise ‘ne olur ölmedi deyin, tutamadım’ sözleri ile gözyaşı döktü.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1291. Sokak'ta meydana geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de korku dolu anlar! Mahallenin tüm çabalarına rağmen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN