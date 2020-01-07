Denizli'de korku dolu anlar! Mahallenin tüm çabalarına rağmen...

Denizli’de 4. katın balkonundan atlamaya çalışan genç kadını mahalle sakinleri, battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştı. Mahallenin tüm çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K., bahçeye düşerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yakını ise ‘ne olur ölmedi deyin, tutamadım’ sözleri ile gözyaşı döktü.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1291. Sokak'ta meydana geldi.