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Bu bitkiden dünyada sadece 'de var

Bu bitkiden dünyada sadece Denizli'de var

10.01.2020, 11:00

(EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, orman mühendisi Rasim Çetiner'in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) fotoğrafından yola çıkarak dünyada sadece 'nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunan "" isimli yeni türü keşfetti. Hazırladığı bilimsel makale yayınlanarak bitkiyi dünya literatürüne kazandıran Doç. Dr. Yıldırım'ı ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ'nün araştırma üniversitesi olma yolunda büyük önem taşıyan çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

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