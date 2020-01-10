Yarıyıl tatilinde Pamukkale’de yüzde 100 doluluk bekleniyor

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, yarıyıl tatiline 1 hafta kalan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan 'beyaz cennet' Pamukkale'deki otellerde doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaşmasını beklediklerini kaydederek, "Pamukkale bölgesine gelecek ziyaretçilerimiz için Türkiye'de olmayan fırsatları sunuyoruz" dedi.