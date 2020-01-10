DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, yarıyıl tatiline 1 hafta kalan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan 'beyaz cennet' Pamukkale'deki otellerde doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaşmasını beklediklerini kaydederek, "Pamukkale bölgesine gelecek ziyaretçilerimiz için Türkiye'de olmayan fırsatları sunuyoruz" dedi.
Yarıyıl tatilinde Pamukkale’de yüzde 100 doluluk bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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