Denizli'de dehşet! 7 bin lira için...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün (53) evine giden Hüseyin Arslan (54), çıkan tartışmada tabancasını çekti. Arslan, başından tabancayla vurduğu Küçük'ü öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.