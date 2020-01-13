Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün (53) evine giden Hüseyin Arslan (54), çıkan tartışmada tabancasını çekti. Arslan, başından tabancayla vurduğu Küçük'ü öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi.
Denizli'de dehşet! 7 bin lira için... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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