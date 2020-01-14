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'de kayıp olarak aranan gencin çakmaz gazından öldüğü ortaya çıktı

Denizli'de kayıp olarak aranan gencin çakmaz gazından öldüğü ortaya çıktı

14.01.2020, 13:05

’de iki gün kayıp olarak aranan ve dün bir parkta ölü bulunan 18 yaşındaki ’in ölüm nedeninin çakmaz gazı zehirlenmesi olduğu belirlendi.

Denizli'nin Kale ilçesinde oturan 18 yaşındaki Kerim Kartiz, 3 gün önce evinden 'Denizli'ye gidiyorum' diyerek ayrıldı. Ailesi, çocuklarının geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulundu. Her yerde aranan Kartiz'in cansız bedeni Bağbaşı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar ile temizlik görevlileri tarafından parktaki rekreasyon alanındaki süs havuzunda bulundu.

Kartiz'in cansız bedeninin yanında çok sayıda çakmaz gazı tüpü de bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kartiz'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi çalışmasının ardından Kartiz'in cenazesi ailesine teslim edildi. Kartiz ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kartiz'in ölüm nedeninin ise çakmaz gazı zehirlenmesi olduğu belirtildi. Kartiz'in lise son sınıf öğrencisi olduğu ve bir fabrikada stajyer olarak çalıştığı öğrenildi.

IHA

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