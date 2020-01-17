Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki tel örgüleri parçalayarak, site inşaatının bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Gökhan Yerlikaya (41) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yerlikaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi 646 Sokak'ta meydana geldi.