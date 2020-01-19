Denizli'de damada kayınpeder kurşunu!

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında R.D. gözaltına alındı. Öte yandan, G.Ç.'nin kayınbiraderinin eşiyle yasak ilişkisi olduğu gerekçesiyle kayınpederi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi.