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logosunu seçti

Denizli logosunu seçti
Giriş Tarihi: 22.1.2020

DENIZLI'NIN plaka kodu 20'nin yan yana geldiği 2020'nin Denizli yılı ilan edilmesinin ardından yıl boyunca tüm tanıtım çalışmaları ve etkinliklerde kullanılacak logo da 1 hafta süren anket çalışması sonucu belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı horoz figürlü logonun rakiplerine açık ara fark attığı belirtildi. Buna göre 34 bin 900 kişinin oyunu alan horoz figürlü görsel 2020 Denizli Yılı logosu seçildi. Yeni logoyu sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Zolan, "Emek veren katkı sağlayan herkse teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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