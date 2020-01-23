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'de film gibi olay! Şoförün kafasına silah kabzasıyla vurup...

Denizli'de film gibi olay! Şoförün kafasına silah kabzasıyla vurup...

23.01.2020, 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020,10:18

'de, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs hareket halindeki dolmuşun şoförünün kafasına tabancanın kabzasıyla vurdu. Yaralanan şoförün kullandığı dolmuş kontrolden çıkarak otomobile çarparken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 20 M 0248 plakalı minibüs ile şehir içi ulaşım yapan Fatih D., yolcu almak üzere duraktan çıkarak seferine başladı. Bu sırada dolmuşa binen ve Fatih D. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Halil İbrahim S. (33) isimli şahıs araca bindi. Ardından ön koltukta oturan yolcuyu kaldıran şahıs daha sonra Fatih D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim S., yanındaki tabancayı çıkararak kabzası ile Fatih D.'nin kafasına vurarak darp etmeye başladı. Fatih D., aldığı darbeler ile aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak 20 AAV 510 yol kenarındaki araca çarparak durabildi.

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