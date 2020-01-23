Yangın çıkan kahvehanede tavla ve okeyi bırakmayarak oyuna devam ettiler

Denizli’de bir kahvehanenin bodrumunda çıkan yangında bu kadar rahatlık da olmaz dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bodrumu yanan kahvehanedeki müşteriler yangına rağmen oynadıkları tavla ve okey oyunlarına devam etti.

İlginç olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 854 Sokak üzerindeki bir kahvehanenin bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, bodruma atılan bir sigara izmaritinden dolayı alt katta depolanan kağıtlar tutuştu. Yangının ardından kahvehane ve bulunduğu bina kısa sürede dumanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürmeye çalıştı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN