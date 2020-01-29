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Tekstil atölyesi yangında kül oldu

Tekstil atölyesi yangında kül oldu
Giriş Tarihi: 29.1.2020

'de bir tekstil atölyesinde çıkan paniğe neden olurken, yangında ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Pamukkale ilçesi Pınarkent mahallesi Atmaca sokakta bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir sebepten yangın meydana geldi. Burhan Polat'a ait olduğu belirlenen tekstil atölyesinde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri yangına bir yandan müdahale edip diğer yandan itfaiyeden yardım istedi.

İNCELEME SÜRÜYOR
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dört bölgeden gönderilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının gece saatlerinde çıkması can kaybının önüne geçti. Yangın sonucu tekstil atölyesi büyük ölçüde yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı

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