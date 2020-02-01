Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Denizli’de boş bir arazideki orta yaşlardaki bir şahsın cesedi geri dönüşüm malzemeleri toplayanlar tarafından bulundu. Yapılan ilk tespitlerde cesette darp yada yaralanma izlerine rastlanmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 74 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi.