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'de otoparktaki otomobil yandı

Denizli'de otoparktaki otomobil yandı

01.02.2020, 17:29

'de kapalı otoparkta park halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yandı. Otomobilin yanındaki bir otomobilde de hasar oluştu.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki kapalı otoparka, Yalçın Bölek, sabah saatlerinde 20 FE 189 plakalı otomobilini park etti.

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