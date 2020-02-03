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290 güreşçi 6 Şubat’ta ’de mindere çıkacak

290 güreşçi 6 Şubat’ta Denizli’de mindere çıkacak

03.02.2020, 16:25

’de 6 Şubat ta başlayacak Yıldızlar Grup Şampiyonasında Grekoromen stilde 15 ilden 154 sporcu, serbest stilde ise 14 ilden 136 sporcu olmak üzere toplamda 290 sporcu mindere çıkacak.

Denizli'de 6-7-8 Şubat tarihlerinde Okul Sporları Güreş Grup Şampiyonası yapılacak. Yıldız erkekler kategorisinde düzenlenecek şampiyona Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenecek. Grekoromen stilde 15 ilden 154 sporcu, serbest stilde ise 14 ilden 136 sporcu olmak üzere toplamda 290 sporcu mindere çıkacak.

Yarışma sonunda dereceye girecek güreşçiler yapılacak törenle ödüllendirilecek. Denizli grup müsabakalarında dereceye giren sporcular 5-8 Mart 2020 tarihlerinde Tokat'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası biletini alacak.
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