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'de 150 yıllık çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti

Denizli'de 150 yıllık çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti

03.02.2020, 16:21

’nin Çameli ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti. Olayın gece gerçekleşmesi ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre olay, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki Boyalı Mezarlığında meydana geldi. Gece geç saatlerde yaşanan olayda yaklaşık 150 yaşındaki çam ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle mezarlığa devrildi. Ağaçtan kopan parçaların düştüğü mezarlar ise paramparça olarak zarar gördü. 7 mezarın zarar gördüğü olay sırasında mezarlıkta kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.
Ağacın devrildiği yerden kaldırılması için belediye tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan, devrilen ağacın mezarlığın istinat duvarına da zarar verdiği belirtildi.

İHA

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