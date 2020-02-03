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'de korku dolu anlar! Gözyaşlarıyla izlediler

Denizli'de korku dolu anlar! Gözyaşlarıyla izlediler

03.02.2020, 12:34

'nin Pamukkale ilçesinde 3 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, mağaza personeli söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

'nin Pamukkale ilçesinde 3 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, mağaza personeli söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

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