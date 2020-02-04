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ekibine teşekkür

Denizli UMKE ekibine teşekkür
Giriş Tarihi: 4.2.2020
Elazığ'da yaşanan deprem sonrası hızlı bir şekilde organize olup deprem bölgesine intikal eden Denizli UMKE ve 112 ekipleri görevlerini tamamlayarak Denizli'ye döndü. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk UMKE ve 112 ekipleriyle bir araya gelerek deprem bölgesinde yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

SEBAHATTİN ALP
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