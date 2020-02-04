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Evleri yanan yardım bekliyor

Evleri yanan yaşlı çift yardım bekliyor
Giriş Tarihi: 4.2.2020
Aydın'da müstakil evleri yangında küle dönen yaşlı çift, sokakta kaldı. Karacasu ilçesi Bereketli mahallesinde bulunan müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangında, evde uyuyan Veli Bahçe (83) ve eşi Elif Bahçe (77), son anda dumanı fark ederek kendilerini dışarı attı. Ama alevlerin sardığı evleri ve tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen Veli Bahçe, "Soğukta dışarıda kaldık. Giysilerimiz bile yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
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