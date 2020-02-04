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Lisede dehşet! 'de soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

Lisede dehşet! Denizli'de soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

04.02.2020, 13:13

'nin Merkezefendi ilçesindeki çıraklık eğitim merkezinde, 16 yaşındaki öğrenci soyadı ile dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklı kavga, saat 10.00 sıralarında, Sümer Mahallesi'ndeki Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi'nde yaşandı.

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