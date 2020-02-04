Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki çıraklık eğitim merkezinde, 16 yaşındaki öğrenci soyadı ile dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bıçaklı kavga, saat 10.00 sıralarında, Sümer Mahallesi'ndeki Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi'nde yaşandı.
Lisede dehşet! Denizli'de soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.