Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen çarşamba günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Arifenur Akdağ'ın (17), bulunması için çalışma başlatıldı.
Denizli Lisesi öğrencisi Arifenur Akdağ'dan (17) 6 gündür haber alınamıyor. 11'inci sınıf öğrencisi Arifenur Akdağ, geçtiğimiz perşembe günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Polise kayıp ihbarında bulunan aile, kızlarının izine Bursa'da ulaştıklarını, burada kredi kartıyla alışveriş yaptığının belirlendiğini söyledi.
DOLMUŞA BİNMİŞ
Kızlarının bulunması için Bursa'ya yoğunlaştıklarını belirten baba Ali Akdağ, "Ancak, cumartesi günü aldığımız bir haber bizi yeniden Denizli merkeze yönlendirdi. Arifenur Bayramyeri semtinde görülmüş. Ulus dolmuşlarına bindiğini söylediler. Kızımızı gören ya da yerini bilenler polise bilgi versin" dedi.
SEBAHATTİN ALP
DOLMUŞA BİNMİŞ
Kızlarının bulunması için Bursa'ya yoğunlaştıklarını belirten baba Ali Akdağ, "Ancak, cumartesi günü aldığımız bir haber bizi yeniden Denizli merkeze yönlendirdi. Arifenur Bayramyeri semtinde görülmüş. Ulus dolmuşlarına bindiğini söylediler. Kızımızı gören ya da yerini bilenler polise bilgi versin" dedi.
SEBAHATTİN ALP
Liseli Arifenur 6 gündür kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.