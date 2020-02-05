Liseli Arifenur 6 gündür kayıp

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen çarşamba günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Arifenur Akdağ'ın (17), bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli Lisesi öğrencisi Arifenur Akdağ'dan (17) 6 gündür haber alınamıyor. 11'inci sınıf öğrencisi Arifenur Akdağ, geçtiğimiz perşembe günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Polise kayıp ihbarında bulunan aile, kızlarının izine Bursa'da ulaştıklarını, burada kredi kartıyla alışveriş yaptığının belirlendiğini söyledi.



DOLMUŞA BİNMİŞ

Kızlarının bulunması için Bursa'ya yoğunlaştıklarını belirten baba Ali Akdağ, "Ancak, cumartesi günü aldığımız bir haber bizi yeniden Denizli merkeze yönlendirdi. Arifenur Bayramyeri semtinde görülmüş. Ulus dolmuşlarına bindiğini söylediler. Kızımızı gören ya da yerini bilenler polise bilgi versin" dedi.



SEBAHATTİN ALP