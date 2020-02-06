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7 gündür kayıp liseli , bulundu

7 gündür kayıp liseli Arifenur, bulundu

06.02.2020, 13:16

'nin Pamukkale ilçesindeki evinden 'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan A. (17), 'nde bulundu. Emniyette ifadesi alınan Arifenur A., ailesine teslim edilmek istemediğini söyleyince devlet korumasına alındı.

Pamukkale'nin Akhan Mahallesi'nde yaşayan, Denizli Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Arifenur A., 29 Ocak'ta ailesiyle birlikte kaldığı evden ayrıldı. Ailesi, eve dönmeyen Arifenur'a ulaşmaya çalıştı; ancak bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Arifenur A., dün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulundu. Emniyette ifadesi alınan Arifenur A.'nın, annesiyle babasının ayrıldığını, kendi isteğiyle evden çıkıp, Kocaeli'ne geldiğini ve ailesine teslim edilmek istemediğini söylediği öğrenildi. Arifenur A., bunun üzerine devlet korumasına alındı.

DHA

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