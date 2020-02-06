  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Lodos Denizlispor tesislerini de vurdu! Antrenman sahası bu hale geldi

Lodos tesislerini de vurdu! Antrenman sahası bu hale geldi

Lodos Denizlispor tesislerini de vurdu! Antrenman sahası bu hale geldi

06.02.2020, 16:52

Denizli’de dün öğle saatlerinden itibaren saatteki hızı yaklaşık 100 km’yi bulan lodos kentte hayatı felç ederken, şiddetli rüzgardan tesisleri de nasibini aldı. Rüzgar antrenman sahasının tel örgüleri devirdi.

Denizli'de dün öğle saatlerinden sonra etkisini arttıran lodos kent genelinde olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lodos Denizlispor tesislerini de vurdu! Antrenman sahası bu hale geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN