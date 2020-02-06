Denizli’de dün öğle saatlerinden itibaren saatteki hızı yaklaşık 100 km’yi bulan lodos kentte hayatı felç ederken, şiddetli rüzgardan Denizlispor Haluk Ulusoy tesisleri de nasibini aldı. Rüzgar antrenman sahasının tel örgüleri devirdi.
Denizli'de dün öğle saatlerinden sonra etkisini arttıran lodos kent genelinde olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Lodos Denizlispor tesislerini de vurdu! Antrenman sahası bu hale geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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