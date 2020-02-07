Denizli’de en çok Afyonkarahisarlılar yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları yayınlandı. Buna göre, Denizli’de 57 bin 152 kişi ile en fazla Afyonkarahisarlıların ikamet ettiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Denizli nüfusuna kayıtlı toplam 971 bin 269 kişiden 213 bin 665'i diğer illerde ikamet ediyor.

Denizli nüfusuna kayıtlı olan ve başka kentlerde ikamet eden vatandaşlar incelendiğinde en çok Denizlilinin yaşadı il 49 bin 877 kişi ile İzmir oldu. İstanbul'da 32 bin 969, Aydın'da 22 bin 932, Muğla'da 19 bin 914 ve 16 bin 85 kişi Antalya takip etti. Denizlililerin en az yaşadığı iller ise 69 kişi ile Ardahan, 92 kişi Kilis'te ve 93 kişi ile Bayburt illeri yer aldı.



Denizli'de diğer illerin nüfusuna kayıtlı 266 bin 351 kişi ikamet ediyor. Diğer illerin nüfusuna kayıtlı vatandaşlar incelendiğinde ise 57 bin 152 kişi ile en fazla Afyonkarahisarlılar ikamet ediyor. 24 bin 31 Burdur, 19 bin 475 Aydın, 11 bin 423 Ağrı ve 10 bin 872 kişi ile Uşaklıların Denizli'de ikamet ettiği görüldü. Denizli'de 102 kişi ile an az Yalovalı vatandaşlar ikamet etmekte olup ardından 194 kişi ile Hakkari ve 260 kişi olarak Bayburtlu bulunmaktadır.

İHA