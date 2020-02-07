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’de kan donduran olay! Çete kuran kızlar, çocuk yaştaki kızları tekmeleyip saçlarından yerlerde sürükledi

Denizli’de kan donduran olay! Çete kuran kızlar, çocuk yaştaki kızları tekmeleyip saçlarından yerlerde sürükledi

07.02.2020, 12:04 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020,12:38

’de 3 genç kızın çocuk yaştaki iki kız çocuğunu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdüğü görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Genç kızların, çocukları saçlarından yerlerde sürükleyip, kafalarına tekme atıkları anlar işkence sahnelerini aratmadı. Görüntüleri izleyip kızının acımazsız dayak yediğini gören çocuklardan birinin babası ise polise giderek şikayetçi oldu.

Dehşet verici olay Pamukkale ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S.'ye olayı anlattı. Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp karakola giderek şikayetçi oldu.

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